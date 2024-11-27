Инвесторам стоит сохранять выжидательную позицию на рынке ОФЗ - ПСБ

Инвесторам стоит сохранять выжидательную позицию на рынке гособлигаций с фокусом на короткие корпоративные флоатеры, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ демонстрирует существенно более высокую стабильность по сравнению с рынком акций - индекс RGBI во вторник снизился на символические 0,18п (до 98,76п ("гэп" на отметке 98,63п так и не был закрыт), констатирует эксперт.

"Геополитические и инфляционные риски продолжают нарастать, что будет давить на котировки госбумаг. Текущая ситуация создает предпосылки для более жесткой реакции ЦБ РФ на декабрьском заседании (повышение ключевой ставки на 200 б.п.), - пишет Грицкевич в обзоре. - Рекомендуем сохранять выжидательную позицию на рынке с фокусом на короткие корпоративные флоатеры. В текущей ситуации целесообразно дождаться итогов заседания регулятора, после чего возобновить осторожное наращивание бумаг с фиксированной ставкой".

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