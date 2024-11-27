Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2450-2500п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Даже в условиях крайне негативного рыночного настроения индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что в среду можем вновь увидеть попытки инвесторов выкупить просадку", - отмечает эксперт в комментарии.

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