Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что руководство ЦБ продолжает проявлять осторожность в отношении темпов снижения базовой ставки на фоне неопределенности относительно инфляции и экономических перспектив. На рынке нет единого мнения по поводу того, проведет ли Федрезерв еще одно сокращение ставки в декабре или сделает паузу.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая в первый же день после возвращения в Белый дом 20 января. Пока не ясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за 16 месяцев. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали подъема до 111 пунктов. Между тем продажи новых домов в стране в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это самый низкий показатель за два года. Аналитики прогнозировали снижение всего на 1,8% - до 725 тыс.

Азиатские фондовые индексы в основном растут на торгах в среду вслед за подъемом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные КНР и Австралии. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,6%; японский Nikkei 225 падает на 1% на фоне укрепления иены.

В свою очередь цены на нефть практически не меняются утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,86 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,3%, до $72,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени всего на 4 цента, до $68,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов понизилась на 0,3%, до $68,77 за баррель.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5:00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболла" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 18:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 ноября снизилась в 2,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,189 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,24% и составил 102,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,21%, опустившись до 922,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (-1,6%), "Сбербанк-001Р-SBER27" (-1%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,84%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+0,55%), "МТС-001P-10" (+0,3%) и "АФК Система-1P-19" (+0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П14 с офертой через год объемом 9 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября без премаркетинга. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Размер спреда установлен в размере 1,9% годовых.

ООО "ГазТрансСнаб" (ГТС, Ямало-Ненецкий АО) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 заявленным объемом 120 млн рублей, реализовав 93,73% эмиссии на 112,5 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6%, но не более 28% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 45 дней, 2-19-го купонов - 91 день, 20-го купона - 137 дней. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Заем размещен по закрытой подписке, предназначен для квалифицированных инвесторов.

АО "Рольф" зафиксировало объем размещения флоатера серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей, облигаций серии 001Р-05 с фиксированными купонами - на уровне 300 млн рублей. Первоначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей, срок обращения каждого - 1,5 года. Купоны по выпуску серии 001P-04 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен на уровне 600 базисных пунктов. По выпуску серии 001P-05 купоны будут ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения - финальный ориентир ставки 1-го купона - 26% годовых (доходность к погашению - 29,34% годовых). Сбор заявок на выпуски прошел 26 ноября. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Роял капитал" 29 ноября разместит выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 800 базисных пунктов. Также предусмотрен колл-опцион через 1,5 года. По выпуску установлен пакет ковенант. Заем будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "СИБУР Холдинг" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-02 с 9,5 млрд рублей до 9,9 млрд рублей и установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ в размере 210 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Рафт лизинг" в конце ноября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 7-й день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда - 600 базисных пунктов. Также предусмотрена амортизация: по 3% от номинальной стоимости бондов должно быть погашено в даты выплаты 5-35-го купонов, 7% - в дату выплаты 36-го купона. По выпуску установлен пакет ковенант. Заем будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. У компании нет облигаций в обращении.

Яндекс банк (эмитент - ООО "СФО Сплит Финанс 1") планирует со 2 по 6 декабря провести сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом до 7,7 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 10 декабря. Оригинатором и сервисным агентом сделки выступит Яндекс банк. Ориентир ставки 1-го купона - до 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере до 27,4% годовых, купоны ежемесячные. Предельная дата погашения - 27 декабря 2028 года, плановая дата погашения с учетом досрочных погашений и call-опциона приходится на март 2027 года. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

АО "Полипласт" планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 600 базисных пунктов. Московская биржа 22 ноября зарегистрировала программу облигаций "Полипласта" серии П02-БО объемом 100 млрд рублей.

ЛК "Роделен" установила ставку 25-42-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 27% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск на 250 млн рублей в декабре 2022 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых до оферты с исполнением 9 декабря 2024 года. Период сбора заявок на приобретение в рамках оферты - с 28 ноября по 4 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.