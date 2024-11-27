Индекс Мосбиржи может снизиться до 2400п - БКС Экспресс

Существуют риски снижения индекса Мосбиржи вплоть до 2400 пунктов по негативной инерции, при этом локальный разворот на фоне высокой перепроданности и аномальной по историческим меркам волатильности может быть очень резким, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Сильное падение рынка на объеме говорит о крайне негативном биржевом сентименте в обстановке высокой неопределенности: острая геополитика и санкции приводят к расширению риск-премии в российских финансовых активах, монетарный курс ЦБ РФ может еще ужесточиться, а повышение налогов ухудшает дивидендные перспективы. В моменте рынку и зацепиться фундаментально якобы не за что, - пишет Зельцер в обзоре. - С технической точки зрения потеря индексом Мосбиржи планки 2500 пунктов усугубила биржевую картину. Важная круглая поддержка переходит в статус сопротивления, и когда начнется отскок, здесь будет повышенное предложение. Но сначала индекс по негативной инерции может переписать очередные минимумы - предел риска вплоть до 2400 пунктов. Локальный разворот на фоне высокой перепроданности и аномальной по историческим меркам волатильности может быть очень резким".

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