Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- прибыль промышленных предприятий Китая в октябре;

- индекс потребительского климата Германии Gfk за декабрь;

- пересмотренный ВВП США, базовый индекс ценового потребления за 3К24;

- личные доходы и расходы, базовый индекс ценового потребления США за октябрь;

- заказы на товары длительного пользования США в октябре;

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- Чикагский индекс производственной активности в ноябре;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в октябре.

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