"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 78,70 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 78,70 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 71,25 руб., потенциальная доходность: до 10,45%, сообщается в материале аналитика Алана Казиева.

Эксперт выделяет следующие технические сигналы роста:

- Модель разворота "пинцет": обычно этот паттерн включает две свечи, которые могут обозначать либо вершину, либо дно рынка. В случае с акциями банка ВТБ появление "пинцета" внизу может совпасть с локальным дном и изменением направления тренда. Важно понимать, что сам по себе этот паттерн не гарантирует разворот, а лишь указывает на высокую вероятность такой ситуации. Для подтверждения сигнала необходимо учитывать дополнительные факторы, например, динамику RSI.

- Одновременно со свечной моделью наблюдается классическая дивергенция типа А на индикаторе RSI (Relative Strength Index). Дивергенция возникает, когда цена акций устанавливает новые минимумы, а RSI формирует более высокие минимумы, сигнализируя о потенциальном ослаблении нисходящего импульса. В нашем случае дивергенция класса "А" - это сильный сигнал, поскольку минимумы RSI значительно выше, чем минимумы цены.

"Формируя спекулятивную позицию "лонг", мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит выставить на уровне 69,20 руб. и ниже", - добавляет аналитик.

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