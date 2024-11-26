"Финам" снизил рейтинг акций Citigroup до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Citigroup Inc. с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне $72,3 за штуку, что предполагает потенциал роста всего на 2,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"С момента выхода нашего предыдущего обзора от середины сентября данные бумаги подорожали на 23% на фоне общего ралли широкого рынка США, поддержанного победой Дональда Трампа на президентских выборах в стране, и в данный момент близки к справедливой оценке, - отмечает эксперт. - Наша оценка акций Citigroup основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B, P/E NTM и дивдоходности, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов.

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