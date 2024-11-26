Акции Henderson интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson являются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Дом мужской моды представил операционные результаты за десять месяцев 2024 года. Эмитент продемонстрировал снижение темпов роста выручки в октябре 2024 года по причине высокой базы октября 2023 года. Компания активно продолжает наращивать количество торговых площадей посредством открытий и переоткрытий салонов и реализует план по опережающему росту выручки в онлайн-сегменте", - отмечают эксперты в обзоре.

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