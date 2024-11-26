Текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года - Росбанк

Текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года, полагают аналитики Росбанка.

"Из-за растущей изолированности локального валютного рынка общее укрепление доллара после победы Д.Трампа оказывает лишь дополнительный эффект на курс USD/RUB, - пишут эксперты банка в комментарии. - При этом курс EUR/USD уже обновил минимум c ноября 2022 года (1.033). Мы ожидаем, что евро останется слабым в 1К25, однако видим шансы на восстановление позиций к концу 2025 до 1.07 по мере донастройки монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года на фоне нового витка геополитической напряженности, сложностей с платежами за ВЭД и отсутствия достаточных стимулов у властей сдерживать движение курса. Мы видим достижимыми уровни 15,2 рубля для пары CNY/RUB, 112 рублей - для USD/RUB и 119,8 рубля для EUR/RUB в 2025 году".

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