"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций МТС-банка до 1590 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций МТС-банка до 1590 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"МТС Банк представил свой отчет за 3К24: чистые процентные доходы банка выросли на 28,3% г/г, достигнув 11,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа снизилась до 9,1% с 9,6%, а стоимость риска составила 6,5%. Чистая прибыль банка составила 5,1 млрд рублей, показав снижение на 20,7% г/г, при рентабельности собственного капитала (ROE)=18%. Отметим рост операционных расходов на 23% г/г, в результате чего отношение расходов к доходам увеличилось до 34% с 29,9%. Умеренно негативно оцениваем результаты и снижаем таргет до 1590 рублей", - отмечают аналитики.

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