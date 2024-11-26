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Главная / Мнения аналитиков / Весь негатив уже может быть уже отражен в цене акций Whoosh - "Т-Инвестиции"
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26 ноября 2024 года 12:26
Весь негатив уже может быть уже отражен в цене акций Whoosh - "Т-Инвестиции"
Аналитики "Т-Инвестиций" с осторожностью смотрят на акции Whoosh из-за высокой долговой нагрузки эмитента, однако, учитывая динамику котировок бумаг, считают, что весь негатив уже может быть уже отражен в цене, сообщается в материале брокера. Кикшеринговый сервис финансовые результаты за девять месяцев 2024 года. Рост выручки в третьем квартале немного замедлился относительно результатов полугодия, отмечают эксперты. Однако компании удалось сохранить высокую рентабельность по EBITDA, которая составила 52,1% против 51,7% в прошлом году. Whoosh продолжает работать над операционной эффективностью своего бизнеса, что должно поддержать рентабельность компании в будущем, обращают внимание аналитики брокера. Постепенно снижается уровень долговой нагрузки, однако все еще остается высоким. На конец третьего квартала показатель чистый долг/EBITDA сократился с 2 до 1,2. На чистую прибыль все еще давят финансовые расходы, отмечают эксперты "Т-Инвестиций". Из-за высокой долговой нагрузки аналитики брокера с осторожностью смотрят на бумаги компании. "Однако, учитывая динамику акций, цена которых за полгода потеряла около 50%, весь негатив может быть уже отражен в цене, и мы имеем неплохую точку для входа в позицию по Whoosh. Наш таргет пока на пересмотре", - пишут они в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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