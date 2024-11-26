Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЭсЭфАй" на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЭсЭфАй" на уровне "покупать" на фоне сильных финрезультатов компании за 9М24 по МСФО, сообщается в обзоре банка.

"Чистая прибыль "ЭсЭфАй" выросла за 9М24 на 16% г/г до 19,3 млрд руб., общий доход от операционной деятельности и финансовый доход - на 17% г/г до 33,5 млрд руб. Активы с начала года увеличились на 19% до 371,7 млрд руб., а капитал на конец 3К24 превысил 110 млрд руб. Учитывая уже опубликованную отчетность основного актива в портфеле холдинга (ЛК "Европлан"), финансовые результаты за 9М24, которые мы рассматриваем как сильные, сюрпризом не стали", - пишет аналитик Константин Белов.

"ЭсЭфАй", скорее всего, выплатит щедрые дивиденды по итогам 9М24: совет директоров рекомендовал 227,60 руб. на акцию и предложил 23 декабря закрыть реестр под выплату, отмечает эксперт. При текущих котировках рекомендация предполагает 16%-ную дивидендную доходность.

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