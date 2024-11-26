Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз 2500п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 2500 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее вполне допускаем попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка", - пишет эксперт в комментарии.

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