Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2500п во вторник - "Алор Брокер"

Снижение российского рынка акций с большой вероятностью еще не окончено, на торгах во вторник не исключен уход индекса Мосбиржи под психологически важную отметку в 2500 пунктов, сообщается в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

Российский рынок акций с утра понедельника пытался отскочить, но очень быстро распродажи возобновились, констатирует эксперт. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи упал на 2%, но на вечерней сессии снижение продолжилось, и закрытие произошло всего в нескольких пунктах выше сентябрьского минимума.

Причины негативных настроений все те же, указывает Антонов - рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.

"Текущая картина говорит, что с большой вероятностью снижение не окончено. Поэтому во вторник ждем обновления рынком локальных минимумов, и не исключаем уход индекса Мосбиржи под психологически важную отметку в 2500 пунктов, - пишет Антонов в обзоре. - Мы ранее говорили, что в диапазоне 2400-2500 пунктов стоит начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Сейчас подтверждаем эту рекомендацию. Наиболее перспективно выглядят МКПАО "ТКС Холдинг", Сбербанк, "Московская биржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ".

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