Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского доверия США в ноябре;

- продажи домов на первичном рынке США в октябре;

- протоколы заседания ФРС;

- собрание акционеров "ВУШ Холдинга" по дивидендам за 9М24;

- экстренное заседание Совета Украина-НАТО;

- квартальные результаты Dell Technologies, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise и Best Buy Co.

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