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26 ноября 2024 года 09:33
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительского доверия США в ноябре; - продажи домов на первичном рынке США в октябре; - протоколы заседания ФРС; - собрание акционеров "ВУШ Холдинга" по дивидендам за 9М24; - экстренное заседание Совета Украина-НАТО; - квартальные результаты Dell Technologies, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise и Best Buy Co. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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26 ноября 2024 года 11:17
VanEck Uranium and Nuclear ETF является привлекательным финансовым инструментом для инвестиций, рейтинг для акций - "покупать" с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% (без учета дивидендов), сообщается в материале аналитика Гордея... читать дальше
.26 ноября 2024 года 11:10
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "РусАла" и целевую цену на уровне 32 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания объявила о возможном сокращении производства алюминия на 250 тыс.... читать дальше
.26 ноября 2024 года 10:47
"Финам" понизил рейтинг акций Block Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $92,60 за штуку, что соответствует потенциалу роста 0,32%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Недавно компания представила отчет за 3 квартал 2024, который оказался весьма... читать дальше
.26 ноября 2024 года 10:30
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЭсЭфАй" на уровне "покупать" на фоне сильных финрезультатов компании за 9М24 по МСФО, сообщается в обзоре банка. "Чистая прибыль "ЭсЭфАй" выросла за 9М24 на 16% г/г до 19,3 млрд руб., общий доход от операционной деятельности и финансовый... читать дальше
.26 ноября 2024 года 10:13
Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 2500 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее вполне... читать дальше
.26 ноября 2024 года 10:00
Снижение российского рынка акций с большой вероятностью еще не окончено, на торгах во вторник не исключен уход индекса Мосбиржи под психологически важную отметку в 2500 пунктов, сообщается в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея... читать дальше
.26 ноября 2024 года 09:47
Котировки рублевых гособлигаций останутся под давлением в ближайшие недели на фоне усиления геополитической напряженности, интриги итогов заседания ЦБ РФ, а также сохраняющегося навеса предложения новых ОФЗ со стороны Минфина, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового... читать дальше
.26 ноября 2024 года 09:42
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 26 ноября. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.26 ноября 2024 года 09:13
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $68,9 за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Эмитент 19 ноября опубликовал финансовые результаты за 3К25 финансового года (ф.г.), которые оказались лучше прогнозов... читать дальше
.26 ноября 2024 года 09:11
Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в понедельник. Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть слабо дорожает во вторник утром. читать дальше
.25 ноября 2024 года 19:37
Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с отката под давлением продавцов из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $73,5 за баррель), остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре, в то время как внешние фондовые площадки в начале недели подросли. Индекс МосБиржи опустился к 2530 пунктам (минимум с начала сентября), лидировали в снижении бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,7%) и ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-6,1%). читать дальше
.25 ноября 2024 года 19:17
Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал, обновив минимальные отметки с 29 марта 2022 года. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,3805 руб., что на 30,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме юань рос до 14,4495 руб. читать дальше
.25 ноября 2024 года 19:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной стоимость 104,3 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40,9% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне жесткой монетарной политики в РФ... читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:56
Москва. 25 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.25 ноября 2024 года 18:43
При высокой ключевой ставке ЦБ акции Мосбиржи сохранят фундаментальную привлекательность, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Алор Брокер". "Мосбиржа отчиталась за 3-й квартал: скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8% г/г до 23,4 млрд руб., комиссионные доходы - на 3,5% до... читать дальше
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