"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $68,9 за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"Эмитент 19 ноября опубликовал финансовые результаты за 3К25 финансового года (ф.г.), которые оказались лучше прогнозов рынка, также ритейлер поднял собственный финансовый прогноз на 2025 ф.г. При этом, на наш взгляд, умеренно сильные результаты Walmart не оправдывают дороговизны его акций. Поэтому мы сохраняем целевую цену на неизменном уровне, - указывает эксперт. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардным NTM мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA) относительно аналогов, по собственным историческим форвардным мультипликаторам и при помощи оценки дисконтированных денежных потоков".

Игнатов отмечает, что компания сталкивается со следующими рисками: возможные пошлины на импорт, которые могут привести к росту цен; более короткий праздничный сезон, который может повлиять на общий объем продаж; продолжающееся инфляционное давление, которое может повлиять на потребительские расходы.

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