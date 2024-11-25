"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной ценой 104,3 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с прогнозной стоимость 104,3 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40,9% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"На фоне жесткой монетарной политики в РФ 2024 год для ВТБ складывается не самым благоприятным образом, и следующий год для банка, скорее всего, окажется весьма непростым, - считает эксперт. - Как результат, ВТБ вряд ли удастся достичь финансовых целей представленной ранее трехлетней стратегии, а также вернуться к выплатам дивидендов ранее 2026 года. Мы считаем, что данные факторы уже с избытком учтены в текущих котировках акций банка, и невысокая оценка по мультипликаторам делает данные бумаги заслуживающими внимания инвесторов. Однако это скорее спекулятивный инструмент, поскольку в краткосрочной перспективе драйверов, которые могли бы привести к значимой переоценке акций ВТБ, мы не видим".

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