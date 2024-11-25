25 ноября 2024 года 18:56
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,66% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,06% от номинала (доходность - 8,25% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 6 базисных пунктов - до 30,38% от номинала (его доходность опустилась на 2 базисных пункта и составила 17,93% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов, подорожав до 71,74% от номинала (их доходность снизилась на 220 базисных пунктов, до 27,13% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 66,83% от номинала (доходность не изменилась, составив 21,56% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 9 базисных пунктов - до 66,89% от номинала (их доходность уменьшилась на 3 базисных пункта - до 14,55% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день всего на 1 базисный пункт - до 66,75% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное повышение - инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя компании Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.
Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики. "Теперь рынки могут начать строить прогнозы для действий Минфина, - отметил Колин Грэм из Robeco. - Бессент, как полагают, занимает более умеренную позицию по поводу пошлин".
Позднее на этой неделе будут опубликованы пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером в среду выйдет протокол ноябрьского заседания Федрезерва.
Опубликовано: /Финмаркет/
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