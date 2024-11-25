"Финам" снизил рейтинг акций Palo Alto до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "держать" до "продавать" и повысил целевую цену с $305 до $329,89 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения 17,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Palo Alto в своем недавнем отчете превзошла собственные прогнозы и прогнозы аналитиков, а также улучшила гайденс на 2025 финансовый год, - пишет эксперт. - Мы считаем эти результаты позитивными, однако полагаем, что будущие финансовые показатели уже полностью заложены в цену и акции переоценены по отношению к своей справедливой стоимости. При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Palo Alto - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности.

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