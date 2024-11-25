"АКБФ" рекомендует покупать бумаги Сбербанка

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с прогнозными стоимостями на уровнях 403,58 рубля за штуку и 397,11 рубля за штуку соответственно, что предполагает потенциалы роста на 73% и 70% (с учетом дисконта на инвестиционные риски в 20%), сообщается в материале аналитиков.

Эмитент за десять месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,2% по сравнению с январем-октябрем прошлого года, до 1 327,4 млрд руб.

Чистый процентный доход в январе-сентябре вырос на 13,2%, до 2 134,2 млрд руб., чистый комиссионный доход увеличился на 6,9%, до 615,2 млрд руб.

Общий капитал банка составил 6 492 млрд руб. (против 5 847 млрд руб. на 1 ноября 2023 года).

Менеджмент банка оценивает перспективы корпоративных заемщиков и поделится детальными оценками на "Дне инвестора" 6 декабря, отмечают эксперты.

Прирост активов Сбербанка - 15,7%. Ожидаемая чистая прибыль - 1,72 трлн руб., дивиденды увеличены до 38,1 руб. на акцию (выше консенсуса в 35,6 руб.). Прогноз чистой прибыли на 2025 год - 1,5 трлн руб., указывают аналитики "АКБФ"

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