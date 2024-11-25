Фондовый рынок справедливо оценивает акции Мосбиржи - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "Московской биржи", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Несмотря на текущую негативную макроэкономическую ситуацию, которая отталкивает от инвестиций в финансовые инструменты в пользу депозитов, "Московская биржа" продемонстрировала существенный рост процентных доходов, оставаясь тем самым одним из главных бенефициаров среды высоких процентных ставок. Компания стремится использовать данный период посредством реализации капитальных инвестиций с целью обеспечения базы для роста комиссионных доходов", - пишут эксперты в обзоре.

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