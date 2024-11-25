S&P; 500 проведет торги понедельника в диапазоне 5940-6010п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5940-6010 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчан.

"Внешний фон смешанный. На предстоящую сессию прогнозируем среднюю внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как позитивный. Это обусловлено выбором Скотта Бессента на пост министра финансов США. Доходность казначейских облигаций снижается, что обусловлено "ястребиной" риторикой нового министра финансов и надеждами, что он сможет решить проблему госдолга США, - указывает эксперт. - Индекс широкого рынка, вероятно, продолжит попытки закрепиться над психологически важной отметкой в 6000 пунктов. Ориентируемся на движения S&P 500 в коридоре 5940-6010 пунктов".

"С технической точки зрения на прошлой неделе индекс S&P 500 поддерживала 20-дневная скользящая средняя. "Быки" сохраняют за собой существенное преимущество, что подтверждается индикатором RSI. Основной сценарий - продолжение восходящего движения в рамках тренда. Значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 5860-5875 пунктов", - пишет Мкртчан в обзоре.

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