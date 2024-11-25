Рубль днем ускорил снижение в паре с юанем, торгуется на минимальных отметках с конца марта 2022г

Москва. 25 ноября. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль активно дешевеет, торгуется на минимальных отметках с конца марта 2022 года. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,2445 руб., что на 16,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Это максимальная отметка с 29 марта 2022 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,09 рубля, до 104,32 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 1,84 рубля, до 109,18 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 101-104 руб./$1, по паре "евро-рубль", - 106-109 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

На взгляд эксперта, в качестве поддержки российскому рублю способно выступить приближение традиционного пика налоговых выплат экспортерами.

"При этом его курс показал ослабление на фоне эскалации санкционного давления со стороны США, - отмечает Тимошенко. - На рубль по-прежнему давит, помимо геополитики, глобальный рост доллара и дисбаланс между импортом и экспортом. В центре внимания мирового рынка - ожидание свежих сигналов от Федрезерва США относительно дальнейшей риторики его ДКП. Одно из ожидаемых событий предстоящей недели, способное повлиять на мировые позиции доллара - публикация октябрьского индекса расходов на личное потребление в США. Евро, между тем, продолжает терять позиции под давлением обострения геополитической риторики".

Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,8-14,3 руб. за юань в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня в пятницу превысил отметку 14 руб., прибавив почти 1%, курсы доллара и юаня на внебиржевом рынке, как и фьючерсы на на них, взлетели более чем на 2,5%, обновив максимумы с марта 2022 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Рынок активно отыгрывал в первую очередь новые вводные - наложение Минфином США санкций на российские банки, интенсивно участвовавшие во внешнеторговых операциях".

В результате мы наблюдаем более заметное смещение баланса в сторону спроса, подчеркивает аналитик. С одной стороны, участники рынка пытаются активнее приобрести валюту для оперативного проведения платежей контрагентам, с другой, - санкции формируют опасения, что в ближайшее время поступления валюты от экспортеров, из-за адаптации ими цепочек платежей, могут быть ограничены, несмотря на близость дня налоговых выплат (28 ноября).

"Мы пока исходим из того, что санкции чувствительные, но не носят критического характера. Допускаем в начале недели сохранение повышенной волатильности на валютном рынке, - прогнозирует Локтюхов. - В дальнейшем ждем ее ослабления, рассчитывая на подстройку каналов притока валюты под новые вводные и не исключая поддержки со стороны Банка России, способного обеспечить стабильность на рынке. Полагаем, что биржевой курс юаня сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 13,8-14,3 руб.".

Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. На суда были наложены ограничения по причине того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

По данным британских властей, большинство танкеров, которые были включены в санкционные списки, ходят под российским флагом. После обновления санкции Великобритании распространяются более чем на 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Цены на нефть незначительно повышаются днем в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,04%, до $75,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,1%, до $71,23 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,8%, WTI - на 6,4%. Поддержку котировкам на минувшей неделе оказала возросшая геополитическая напряженность.

Тем временем Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", и теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщил телеканал Kan. По данным телеканала, цель состоит в том, чтобы представить перемирие не как "компромисс", а как выгодное для Израиля.

Также рынок реагирует на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

Рынок также ждет министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 479 единиц. Число газовых установок понизилось на две, до 99 единиц.

Банки привлекли на аукционе месячного репо ЦБ РФ 51,010 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, сообщается в информации на сайте регулятора.

Дата исполнения первой части сделок - 27 ноября, второй части - 18 декабря.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 21,5235% годовых при минимальной ставке аукциона 21,10% (ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 10 базисных пунктов).

ЦБ РФ удовлетворил все поступившие на аукцион заявки.

Банк России возобновил проведение аукционов месячного репо после почти годичного перерыва, объявлено, что они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.