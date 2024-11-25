"Финам" сохраняет среднесрочную позитивную оценку акций Мосбиржи

"Финам" сохраняет среднесрочную позитивную оценку акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 279,4 рубля за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Ведущая торговая площадка РФ опубликовала результаты за 3К24 по МСФО. Отчетность оказалась довольно сильной, с превышением наших и рыночных ожиданий по прибыли и EBITDA. Компания продолжает демонстрировать хороший рост доходов на фоне высоких процентных ставок, хотя заметное замедление темпов роста комиссионного дохода и быстрый рост операционных расходов несколько омрачают в целом весьма позитивную картину, - пишет эксперт. - На фоне высокой базы конца прошлого года динамика объемов торгов и комиссионных доходов в 4К24, вероятно, останется сдержанной, однако дальнейший рост процентных доходов должен позволить компании завершить год на мажорной ноте".

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