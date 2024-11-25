"ВТБ Мои Инвестиции" добавили "префы" Сургутнефтегаза в топ-10 российских акций, исключили Сбербанк

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и исключив бумаги Сбербанка, сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Хэдхантер", "Яндекс".

"Ослабление курса рубля и продолжающийся рост процентных ставок - благоприятные факторы для чистой прибыли "Сургутнефтегаза" по итогам 2024 года. Полагаем, рынок ещё не закладывает в цены возможный сюрприз по процентным доходам компании на фоне роста ставок по инструментам в юанях, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Тактически исключаем акции Сбера, так как не видим триггеров для их роста в краткосрочной перспективе. Предполагаем, что на "Дне инвестора" 6 декабря менеджмент представит консервативный прогноз на 2025 год, учитывая ужесточение регулирования и повышение Банком России прогноза по ключевой ставке".

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