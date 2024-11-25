"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ЭсЭфай" с целью 1800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ЭсЭфАй" с целью 1800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,8%, стоп-приказ: 1320 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 19,337 млрд руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с 16,603 млрд руб. в предыдущем году, отмечают аналитики. Чистый процентный доход увеличился на 62,6% до 19,857 млрд руб. против 12,21 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1320 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31", - указывают в "Финаме".

SFI (ПАО "ЭсЭфАй") - публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.