Акции НЛМК, ЛУКОЙЛа и HeadHunter будут интересны на текущей неделе - БКС ЭКСПРЕСС

Акции НЛМК, "ЛУКОЙЛа" и МКПАО "Хэдхантер" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"После последних двух отскоков в сентябре и октябре этого года негатива на рынке только прибавилось, - отмечает эксперт. - Поэтому лучше обратить внимание на частные истории, а не на широкий рынок. Например, в акциях НЛМК откат после преодоления сопротивления завершен, ждем до +4% к концу недели. Очередная коррекция в рамках восходящего тренда у "Хэдхантера", отскок более вероятен. У акций "ЛУКОЙЛа" тоже есть силы для выхода из боковика, видим сигнал на покупку".

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