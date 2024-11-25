Ozon и Henderson - фавориты в потребсекторе РФ - "Финам"

Ozon и Henderson остаются фаворитами среди компаний потребительского сектора РФ, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

"Акции компаний потребительского сектора продолжают снижаться вместе с рынком, - пишут аналитики. - Индекс MOEXCN, представляющий экспозицию на большинство бумаг сектора, снизился на 16,2%, Индекс Мосбиржи упал на 17,5%. Лидерами роста на потребительском рынке с начала года стали акции "Ленты" (+51%) и расписки Ozon (+7,3%). Большинство других бумаг сектора демонстрируют негативную динамику. Сильнее остальных упали котировки Fix Price на фоне слабых результатов, акции "Магнита" из-за падения маржинальности и разочаровавших рынок дивидендов, а также бумаги "Инарктики" из-за гибели значительного количества рыбы, которая могла быть направлена на продажу".

На взгляд экспертов, общерыночная коррекция опустила котировки к интересным для входа в покупку уровням. Однако, несмотря на фундаментальную недооцененность большинства бумаг, признаков разворота рынка пока нет, поэтому большинство идей могут быть интересны в первую очередь долгосрочным инвесторам, считают в "Финаме".

"Высокорисковыми идеями являются покупка "РусАгро", Whoosh и "Инарктики". Нашими фаворитами в секторе выступают непродуктовые ритейлеры Ozon и Henderson ", - указывают аналитики инвесткомпании.

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