Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,8-14,3 руб. за юань в начале недели - ПСБ

Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,8-14,3 руб. за юань в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня в пятницу превысил отметку 14 руб., прибавив почти 1%, курсы доллара и юаня на внебиржевом рынке, как и фьючерсы на на них, взлетели более чем на 2,5%, обновив максимумы с марта 2022 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Рынок активно отыгрывал в первую очередь новые вводные - наложение Минфином США санкций на российские банки, интенсивно участвовавшие во внешнеторговых операциях".

В результате мы наблюдаем более заметное смещение баланса в сторону спроса, подчеркивает аналитик. С одной стороны, участники рынка пытаются активнее приобрести валюту для оперативного проведения платежей контрагентам, с другой, - санкции формируют опасения, что в ближайшее время поступления валюты от экспортеров, из-за адаптации ими цепочек платежей, могут быть ограничены, несмотря на близость дня налоговых выплат (28 ноября).

"Мы пока исходим из того, что санкции чувствительные, но не носят критического характера. Допускаем в начале недели сохранение повышенной волатильности на валютном рынке, - прогнозирует Локтюхов. - В дальнейшем ждем ее ослабления, рассчитывая на подстройку каналов притока валюты под новые вводные и не исключая поддержки со стороны Банка России, способного обеспечить стабильность на рынке. Полагаем, что биржевой курс юаня сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 13,8-14,3 руб.".

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