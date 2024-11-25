Фундаментальные факторы для оптимизма на рынке акций РФ пока в дефиците - БКС Экспресс

Фундаментальных факторов оптимизма на российском рынке акций пока явный дефицит, несмотря на техническую перепроданность рынка и несколько обнадеживающие тактические сигналы по волатильности, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

Геополитическая неопределенность высокая, риск-премия в российских финансовых активах то сужается, то вновь расширяется, а монетарных сигналов на послабление денежно-кредитной политики все нет, скорее даже речь об ужесточении курса ЦБ на фоне высокой инфляции, указывает аналитик.

"Если для долгосрочных инвесторов распродажа 2024 года представляется интересной с точки зрения пополнения портфелей на перспективу, то активным трейдерам расслабляться не приходиться, нужно маневрировать. Был паттерн под отскок из области 2550 пунктов по индексу Мосбиржи, его быстро отыграли и снова в "кэш". Тем, кто решился спекулятивно остаться в бумагах, для сохранения торгового капитала "стоп-заявки" обязательны - некупированные вовремя краткосрочные потери могут привести к длительным переживаниям и ненужным тратам", - пишет Зельцер в материале.

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