Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 101-104 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 101-104 руб./$1, по паре рубль/евро - 106-109 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

На взгляд эксперта, в качестве поддержки российскому рублю способно выступить приближение традиционного пика налоговых выплат экспортерами.

"При этом его курс показал ослабление на фоне эскалации санкционного давления со стороны США, - отмечает Тимошенко. - На рубль по-прежнему давит, помимо геополитики, глобальный рост доллара и дисбаланс между импортом и экспортом. В центре внимания мирового рынка - ожидание свежих сигналов от Федрезерва США относительно дальнейшей риторики его ДКП. Одно из ожидаемых событий предстоящей недели, способное повлиять на мировые позиции доллара - публикация октябрьского индекса расходов на личное потребление в США. Евро, между тем, продолжает терять позиции под давлением обострения геополитической риторики".

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