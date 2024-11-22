Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение из-за эскалации геополитики и высокой инфляции в РФ

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе продолжил снижение из-за сохраняющихся ожиданий ужесточения ДКП Банка России в условиях высокой инфляции и на фоне эскалации конфликта вокруг Украины, который, по словам президента РФ Владимира Путина, начал приобретать черты глобального характера. Индекс МосБиржи откатился в район 2580 пунктов, индекс РТС - ниже 800 пунктов (минимум с марта 2022 года); сдерживающим фактором выступила подросшая на неделе нефть.

В период со 18 по 22 ноября индекс МосБиржи снизился на 5,8% и составил 2581,05 пункта, индекс РТС потерял 8,1% и достиг 792,67 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent подорожал до $75,11 за баррель (+5,7%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 102,5761 руб./$1 (+2,58 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эмоциональных распродаж на фоне эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; фактором поддержки во второй половине торгов выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 2720 пунктов после утреннего провала ниже 2700 пунктов, в лидерах отката выступили "префы" "Транснефти" (-8,5%) на фоне новостей о планах властей повысить налоги для компании, а также бумаги "НОВАТЭКа" (-2,2%) и "Газпрома" (-2,1%).

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Минфин РФ внес в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые предполагают, в частности, увеличение ставки налога на прибыль "Транснефти" до 40% с 20%.

Во вторник рынок акций РФ ускорил снижение из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и очередного сигнала от ЦБ РФ о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. Индекс МосБиржи упал до 2630 пунктов (-3,3%) - максимальными темпами с начала сентября; лидерами отката выступили бумаги ПАО "ФСК-Россети" (-6,5%) и "Сургутнефтегаза" (-5,8%).

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, пять ракет были сбиты, одна повреждена, сообщило во вторник министерство обороны РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что удар ракетами ATACMS по Брянской области - это сигнал о том, что Запад хочет эскалации. Кроме того, президент РФ Путин во вторник утвердил поправки в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, с учетом текущего кризиса в отношениях России с Западом и с ситуацией на Украине.

Банк России сообщил, что большинство показателей устойчивого роста цен в октябре возросли к предыдущему месяцу, устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, сообщил регулятор.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила во вторник в Госдуме, что не исключает постепенного снижения ключевой ставки в 2025 году по мере торможения инфляции и при условии отсутствия новых внешних шоков.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение после локальной коррекции, давление продолжили оказывать опасения эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи откатился ниже 2600 пунктов, достигнув уровня начала ноября, в лидерах снижения выступили бумаги Московского кредитного банка (-5%), "ММК" (-3,2%) и "МТС" (-3,1%).

Вооруженные силы Украины впервые нанесли удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лондон одобрил использование этих ракет в ответ на то, что Москва якобы решила задействовать в конфликте на Украине военнослужащих из КНДР.

Упали акции "Сегежи Групп" (-5%, до 1,704 рубля) после известий о планах компании провести SPO по цене 1,8 руб. на акцию в общем объеме 101 млрд руб. в пользу АФК "Система" и ряда внешних инвесторов.

Вечером вышли свежие данные Росстата, показавшие сохранение высокой потребительской инфляции. По данным ведомства, инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября; с начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение из-за геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции в России; откат сдерживался подросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов, индекс РТС на фоне ослабления рубля откатился к 800 пунктам (минимум с марта 2022 года); лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-7,8%), бумаги "ММК" (-6,8%) и расписки Ozon (-6,2%).

Вечером в четверг также стало известно, что Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

Также вечером в четверг президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России, отметив, что она вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.

По словам Путина, ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины. "Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - отметила Жан-Пьер на брифинге, комментируя вопрос о возможных причинах обновления российской ядерной доктрины.

В пятницу рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции, индекс МосБиржи отскочил в район 2630 пунктов. Между тем, уверенного роста не получилось на фоне сохранения продаж в преддверии выходных из-за геополитических рисков, индекс МосБиржи завершил день в районе 2580 пунктов. Новый пакет антироссийских санкций США коснулся финансового сектора и направлен на дальнейшее затруднение расчетов в иностранных валютах.

Лучше рынка в конце недели выглядели бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото, поднявшихся к рубежу $2700 за унцию.

В период с 18 по 22 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "префы" "Транснефти" (-20%), акции ПАО "Сегежа Групп" (-20%), "ТГК-14" (-14%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Южуралзолото" (+3%), ПАО "Полюс" (+3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3%).

Рынок акций РФ в последнюю декаду ноября может остаться под давлением продавцов из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины и ожиданий роста ставки ЦБ РФ в декабре. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 750-850 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".