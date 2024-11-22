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22 ноября 2024 года 19:19

Рубль в пятницу упал в паре с юанем, обновил минимальные значения с октября 2023г

Москва. 22 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль упал, обновив минимальные отметки с октября 2023 г. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,0765 руб., что на 12,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань торгуется выше 14 руб. впервые с 9 октября 2023 г.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8963 рубля, до 102,5761 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,349 рубля, до 107,4252 руб./EUR1.

"В течение недели биржевой курс рубля плавно ослабевал к юаню (примерно до 13,85 руб. за юань), однако в четверг процесс усилился на фоне геополитических рисков. К завершению рабочей недели рубль достиг локального минимума в 14,09 руб. за юань. Мы считаем, что на следующей неделе повышенная волатильность на рынке может сохраниться ввиду давления со стороны геополитики. В этих условиях курс рубля может варьироваться в широком диапазоне 13,7-14,3 руб. за юань. При этом рубль может получить стимул для укрепления в случае активизации продаж валюты экспортерами для уплаты налогов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC), опубликованного накануне вечером.

OFAC в сентябре 2022 года ввело санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.

Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и БКС банк.

Расширение списка OFAC будет мешать России "злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования", говорится в сообщении Минфина США.

OFAC выпустило предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из США, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри РФ, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

OFAC также включило в санкционный список более 40 российских регистраторов. Под санкции подпали такие компании, как "Статус", "ДРАГА" (обслуживает группу "Газпром" (MOEX: GAZP) ), "Реестр-РН" (группа "Роснефть" (MOEX: ROSN) ), "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (в том числе обслуживает "Транснефть" (MOEX: TRNF) ), "Сургутинвестнефть" (регистратор "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) ), ООО "Регистратор "Гарант" (регистратор "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) ), АО "Сервис-Реестр" (ПАО НК "РуссНефть" (MOEX: RNFT) ).

Цены на нефть уверенно растут вечером в пятницу, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и ждут встречи ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $75,01 за баррель, что на 1,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,28%, до $71 за баррель.

Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Между тем ОПЕК+ оценивает ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом.

Новак также отметил, что на грядущей встрече страны альянса примут решения, "направленные в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

В свою очередь, аль-Гайс подчеркнул, что этому будет предшествовать анализ текущей ситуации в мировой экономике, а также данных об объемах поставок нефти и ее потребления в мире.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 ноября опустилась на 17 базисных пунктов - до 20,52% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась в пятницу на 6 базисных пунктов - до 20,37% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,49% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 18,44% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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