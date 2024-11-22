Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 22 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики в отсутствие значимой статистики и других катализаторов для существенного движения рынка вверх или вниз.

Опасения относительно изменения процентных ставок продолжали тяготить умы инвесторов, особенно после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В середине ноября он сказал, что Федрезерв "не торопится" снижать ставки, учитывая сильный рост экономики и устойчивый рынок труда. Большинство инвесторов сейчас полагают, что ФРС опустит базовую ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,50% годовых, согласно данным CME FedWatch Tool.

Колебания цен отечественных евробондов во вторник сохранились в рамках бокового диапазона, в то время как котировки US Treasuries умеренно подросли на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы в условиях роста геополитической напряженности.

На выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Во вторник ряд СМИ сообщили, что Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет. В свою очередь президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия.

Также во вторник стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.

В середине недели ситуация как на мировых долговых рынках, так и в секторе российских еврооблигаций была относительно спокойной. Внимание глобальных инвесторов было направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 3,83 млн домов, а не 3,84 млн, как сообщалось ранее. Это было худшее значение за 14 лет. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,3% с первоначально объявленного сентябрьского уровня - до 3,93 млн домов.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

В последний день недели динамика цен как отечественных евробондов, так и US Treasuries была невыразительной - рынки вновь легли в боковой дрейф в отсутствие важных драйверов для движения в ту или иную сторону. Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 71,8 пункта по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индекса в текущем месяце до 73 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 73,7 пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,35% - до 70,67% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, составив 8,93% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости почти 2%, подорожав до 30,42% от номинала (его доходность опустилась на 26 базисных пунктов и составила 17,91% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,05%, подешевев до 74,06% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 8,25% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,43%, до 71,74% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов - до 29,32% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,9%, до 66,87% от номинала (доходность выросла на 58 базисных пунктов, составив 21,51% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 0,51%, подешевев до 66,88% от номинала (их доходность увеличилась на 21 базисный пункт, составив 14,55% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,18% - до 66,75% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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