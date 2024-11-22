"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies на уровне "покупать" с целевой ценой $94,02 за штуку, что предполагает потенциал роста на 35%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Отчет за 3-й квартал 2024 года оправдал нашу уверенность в высоких темпах роста операционных и финансовых показателей, а также еще раз подсветил суть стратегии компании по расширению на территории Северной Америки и приверженность к полному переходу на электромобили в ближайшем будущем", - пишет аналитик Саид Керимханов.

Uber Technologies Inc. - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, а также сделать поездку максимальной комфортной.

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