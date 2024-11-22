Индекс Мосбиржи может попробовать вернуться выше 2600п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попробовать вернуться выше 2600 пунктов на следующей неделе при стабилизации ситуации на геополитической арене, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи по итогам недели показал наибольшее снижение с начала июля, потеряв за пять сессий более 5%, - отмечают аналитики банка. - Причинами падения стали слабые данные по инфляции и новый виток геополитического обострения. Ожидаем, что индекс Мосбиржи на следующей неделе может попробовать вернуться выше 2600 пунктов. Главное условие для этого - стабилизация ситуации на геополитической арене. В ином случае мы можем увидеть индекс Мосбиржи на годовых минимумах".

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