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22 ноября 2024 года 15:41

Рубль днем ускорил снижение в паре с юанем, торгуется на минимальных отметках с октября 2023г

Москва. 22 ноября. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль активно дешевеет, торгуется на минимальных отметках с октября 2023 г. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,983 руб., что на 3,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,994 руб. впервые с 9 октября 2023 г.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,61 рубля, до 102,65 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 75 копеек, до 106,9 руб./EUR1.

"Рубль к юаню открылся вниз, но быстро восстановился и находился в умеренном плюсе, однако вскоре возобновил ослабление. Китайская валюта впервые с октября 2023 г. приблизилась к уровню 14 руб. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары находятся в более заметном плюсе и свидетельствуют о том, что доллар приближался к 103 руб. впервые с марта 2022 г., а евро - к 107 руб. впервые с августа 2023 г. Давление на рубль продолжают оказывать сразу несколько факторов. Кроме увеличения геополитических рисков, это остающийся на относительно низком уровне объем экспорта, что обусловлено негативным влиянием на сырьевые поставки санкций и геополитики, а также сокращающим экспортную выручку снижением нефтяных цен, произошедшим во второй половине года. В то же время импорт ощутимо восстановился благодаря адаптации компаний к ужесточившимся санкционным условиям. Вместе с ослабленным экспортом это приводит к увеличению дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC), опубликованного накануне вечером.

OFAC в сентябре 2022 года ввело санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.

Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и БКС банк.

Расширение списка OFAC будет мешать России "злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования", говорится в сообщении Минфина США.

OFAC выпустило предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из США, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри РФ, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

OFAC также включило в санкционный список более 40 российских регистраторов. Под санкции подпали такие компании, как "Статус", "ДРАГА" (обслуживает группу "Газпром" (MOEX: GAZP) ), "Реестр-РН" (группа "Роснефть" (MOEX: ROSN) ), "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (в том числе обслуживает "Транснефть" (MOEX: TRNF) ), "Сургутинвестнефть" (регистратор "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) ), ООО "Регистратор "Гарант" (регистратор "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) ), АО "Сервис-Реестр" (ПАО НК "РуссНефть" (MOEX: RNFT) ).

Цены на нефть перешли к снижению днем в пятницу, но завершают неделю ростом почти на 5% на фоне эскалации конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,8 за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,66%, до $69,65 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 4,8%.

Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

эб аш

MOEX$#&: GAZP, GZPR, LKOH, RNFT, ROSN, SNGS, TRNF

OKPO code$#&: 47247771


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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