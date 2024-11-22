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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в диапазоне 5900-5990п в пятницу - Freedom Finance Global
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22 ноября 2024 года 15:34
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в диапазоне 5900-5990п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5990 пунктов при средней волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность, - пишет эксперт. - Баланс рисков оцениваем как нейтральный, но допускаем, что сильные макроданные будут способны улучшить сентимент. Первичная реакция акций NVIDIA на квартальный отчет оказалась смешанной. Не исключаем, что ее котировки продолжат искать новый вектор движения, влияя тем самым на общую динамику технологического сектора. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5900-5990 пунктов. Преимущество "быков" выглядит существенным. Основной сценарий - продолжение восходящего движения в рамках тренда. Значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 5860-5875 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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