Цена "префов" Транснефти среднесрочно может показать частичное восстановление - "Альфа-Инвестиции"

Котировки привилегированных акций "Транснефти" могут частично восстановиться в среднесрочной перспективе, цена уже включает изменения от повышения ставки налога на прибыль для эмитента, сообщается в материале аналитиков "Альфа-Инвестиций".

Комитет Госдумы по бюджету 21 ноября одобрил повышение ставки налога на прибыль для "Транснефти" до 40% на период 2025-2030 годов.

Рост налогов снижает инвестиционную привлекательность привилегированных акций эмитента, будущая прибыль уменьшится, а вслед за ней и дивиденды, тем не менее, считают эксперты, нужно обратить внимание на следующие факторы:

- Выплаты за 2024 год не пострадают, поскольку изменения вступают в силу с 2025 года. Дивидендная доходность за 2024 год ожидается на уровне 16-18,5%.

- В 2023 году прибыль компании составила 306,6 млрд руб., на дивиденды было выделено 128,5 млрд руб. или 177,2 руб. на одну акцию. Компания направляет на выплаты 50% от прибыли. Получается, что при потенциальном уменьшении прибыли на 20-40 млрд руб. в 2023 году дивиденды составили бы 149-163 руб. на одну акцию. Снижение размера дивидендов не выглядит критичным.

"Учитывая масштабы падения в течение текущей недели, цена привилегированных бумаг уже включает изменения от повышения налогов, поэтому в среднесрочной перспективе котировки могут частично восстановиться", - заключают аналитики "Альфа-Инвестиций".

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