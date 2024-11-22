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22 ноября 2024 года 09:10

Dow прибавил 1,1%

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть стабилизировались в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 3,83 млн домов, а не 3,84 млн, как сообщалось ранее. Это было худшее значение за 14 лет.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,3% с первоначально объявленного сентябрьского уровня - до 3,93 млн домов, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в октябре были на 2,9% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост показателя в годовом выражении зафиксирован впервые с июля 2021 года.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,5% по итогам торгов. Производитель графических процессоров в третьем квартале 2025 финансового года удвоил чистую прибыль и выручку, при этом доходы и скорректированная прибыль оказались выше прогнозов рынка.

Deere & Co. (SPB: DE) нарастила капитализацию на 8,1%. Производитель сельскохозяйственного оборудования в четвертом квартале 2024 фингода сократил чистую прибыль на 47%, выручку - на 28%, однако показатели превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Starbucks Corp. (SPB: SBUX) повысилась на 1,8% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что владелец крупнейшей в мире сети кофеен рассматривает различные варианты дальнейшего развития китайского бизнеса, включая продажу доли в подразделении.

Цена бумаг Snowflake Inc. подскочила на 32,7%. Инвесторов воодушевили отчетность и прогноз этой компании, предоставляющей услуги облачного хранения данных.

Акции разработчика решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks (SPB: PANW) прибавили в стоимости 1,2% также после публикации сильных прогнозов и отчета.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) сократилась на 4,7% после новостей о том, что Минюст США будет добиваться продажи браузера Chrome ее дочерней Google и введения ограничений для операционной системы Android.

Котировки бумаг GE HealthCare снизились на 3,4%, хотя выделенный из General Electric Co. (SPB: GE) производитель медицинского оборудования повысил дивиденды на 17%.

ADR китайской PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) рухнули на 10,6%. Оператор платформы электронной торговли в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 61%, выручку - на 44%, но доходы и скорректированная прибыль не оправдали прогнозов экспертов.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,06% и составил 43870,35 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,53% - до 5948,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 18972,42 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в пятницу: японский индикатор активно растет, а индексы Гонконга и Шанхая резко снижаются.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Негативным фактором являются опасения инвесторов относительно мер стимулирования экономического роста в Китае, а также риски введения новых торговых пошлин администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Список лидеров снижения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU), падающие на 9% после публикации слабой отчетности накануне. Выручка китайского интернет-гиганта в третьем квартале снизилась на 3% и не оправдала прогнозы рынка.

Капитализация China Life Insurance Co. (SPB: 2628) снижается на 6,2%, Xinyi Solar Holdings - на 4,3%, как и Hong Kong Exchanges & Clearing.

Японский Nikkei 225 растет на 0,95%.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,5% в сентябре. Инфляция обновила минимум с января.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,2%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

Лидерами роста на бирже в Токио выступают акции Credit Saison Co., подскочившие на 6,6%. Цена бумаг Mitsui Chemicals повысилась на 5,4%, Yokogawa Electric - на 4,9%, Resonac Holdings - на 4,7%, Obayashi Corp.- на 4,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,9%.

Стоимость акций Samsung Electronics понизилась на 0,5%, Hyundai Motor - выросла на 0,9%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 0,9% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 2%-го подъема по итогам предыдущей сессии на фоне эскалации конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $74,32 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,42 (2%), до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,11 (0,16%), до $70,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,35 (2%), до $70,10 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Путин заявил также, что Москва вправе применить оружие против военных объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против РФ.

"Хотя мы не видим каких-либо перебоев в поставках нефти, растущие опасения, связанные с последствиями конфликта России с Украиной, приводят к коротким всплескам на нефтяном рынке, как мы видели в четверг, однако они не длятся долго", - отмечает портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, которого цитирует Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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