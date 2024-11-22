Возможен всплеск волатильности на валютном рынке РФ в ближайшее время - ПСБ

Возможен всплеск волатильности на валютном рынке РФ в ближайшее время, появились риски выхода курса пары юань/рубль за рамки прогнозного диапазона в 13,5-14 руб. за юань на конец ноября, сообщается в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

Новая волна финансовых санкций США способна временно нарушить нормальное проведение международных платежей - банковской системе и участникам внешней торговли нужно время для адаптации к новым реалиям, отмечает эксперт.

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