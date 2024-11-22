"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "ВК", сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент раскрыл динамику выручки за III квартал 2024 года. Результат чуть выше ожиданий. Реклама остается ключевым драйвером, но хорошо растет и сегмент технологий для бизнеса. Замедление YouTube в России ожидаемо слабо сказалось на выручке. Но это, на наш взгляд, отразилось в приросте аудитории VK Видео. Однако в квартальных результатах ВК не раскрывает рентабельность и долг, а это - основная область неопределенности инвестиционной истории, - пишут эксперты. - У нас нейтральный взгляд на акции компании, которые торгуются по мультипликатору 12х EV/EBITDA 2025п. Ждем улучшения рентабельности в последующие годы".

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