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22 ноября 2024 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 3,83 млн домов, а не 3,84 млн, как сообщалось ранее. Это было худшее значение за 14 лет. Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,3% с первоначально объявленного сентябрьского уровня - до 3,93 млн домов. Перепродажи жилья в США в октябре были на 2,9% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост показателя в годовом выражении зафиксирован впервые с июля 2021 года.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу: японский индикатор активно растет, а индексы Гонконга и Шанхая заметно снижаются. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Негативным фактором являются опасения инвесторов относительно мер стимулирования экономического роста в Китае, а также риски введения новых торговых пошлин администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Вместе с тем японский Nikkei 225 растет на 0,95%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

В свою очередь мировые цены на нефть плавно повышаются в пятницу утром после 2%-ного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне эскалации конфликта на Украине. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,33 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 2%, до $74,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,13%, до $70,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2%, до $70,10 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности. Путин заявил также, что Москва вправе применить оружие против военных объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 ноября снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,372 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,5 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,27% и составил 102,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,23%, опустившись до 924,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-2,16%), "Почта России БО-002P-02" (-1,23%) и "МТС-001P-20" (-1,22%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,54%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,46%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-12 объемом 6,4 млрд рублей. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России. Средства ФНБ предоставлены ГТЛК посредством приобретения облигаций с купонным доходом в размере 3% годовых. Средства от размещения облигаций будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта, будет профинансировано производство отечественных автобусов.

ООО "Балтийский лизинг" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии БО-П14 с офертой через год объемом 9 млрд рублей на уровне 1,9% годовых. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 26 ноября.

МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) 25 ноября начнет размещение бессрочных субординированных облигаций серии 07СУБ объемом 9 млрд рублей. Номинальной стоимость одной облигации составит 10 млн рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-11-го полугодовых купонов установлена на уровне 15% годовых.

Банк "ДОМ.РФ" установил ставку 1-66-го ежемесячных купонов субординированных облигаций серии СУБ-T2-2 на уровне 15% годовых. Срок обращения займа - около 10,4 года. Ставки 67-126-го купонов будут привязаны к значению ОФЗ на срок 5 лет. По займу будет предусмотрен call-опцион через 5,4 года. Номинал одной облигации - 10 млн рублей, количество бумаг, а соответственно, и объем выпуска не раскрываются. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Техразмещение начнется 25 ноября. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-06R на уровне 24,3% годовых. Двадцатилетний выпуск на 25 млрд рублей был размещен в июне 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 8,65% годовых. По выпуску 3 декабря предстоит исполнение оферты, период сбора заявок на приобретение - с 22 по 28 ноября. Приобретение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно.

АО "Корякэнерго" установило ставку 2-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Компания начала размещение выпуска 24 октября текущего года. Оно продлится до 30 января 2025 года. Купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 4-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 2% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Также планируются call-опционы в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") выкупило в рамках оферты 42 тыс. 127 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 10,53% займа. Семилетний выпуск облигаций на 400 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года. Ставка текущего ежемесячного купона до оферты через год (в ноябре 2025 года) - 20% годовых.

ООО "Ю Ди Пи Авто" (ранее - ООО "Автоотдел") выкупило по оферте 48 тыс. 364 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 34,8% эмиссии. Компания в рамках оферты выкупала бумаги на сумму не более 50 млн рублей. ООО "Ю Ди Пи Авто" размещало 5-летний дебютный выпуск с апреля по конец октября текущего года, реализовало 92,572% займа на 138,858 млн рублей (номинальный объем выпуска составлял 150 млн рублей). Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов.

АО "Авангард-агро" изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей на 26 ноября 2024 года, количество купонов уменьшилось с 40 до 29. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске. Компания разместила 7-летний выпуск в октябре 2017 года. Ставка 29-го купона установлена на уровне 0,1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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