Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2570п по индексу МосБиржи из-за рисков геополитики и роста ставки ЦБ

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение из-за геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции в России; откат сдерживался подросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов, индекс РТС на фоне ослабления рубля откатился к 800 пунктам (минимум с марта 2022 года); лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-7,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-6,8%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (-6,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2568,6 пункта (-1,1%), индекс РТС - 803,7 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составил 100,6798 руб. (+46,06 копейки).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней). С начала месяца рост цен к 18 ноября достиг 0,79%, с начала года - 7,41%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта, что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

Вечером в четверг также стало известно, что Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и БКС банк.

Подешевели в четверг также акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-5,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг предпринимал попытки отскока, однако продавцы не отпустили инициативу. К геополитической напряженности добавились вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение роста цен, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. Снижение акций сдерживалось слабостью рубля и ростом цен на нефть и другие сырьевые товары.

Настроения на внешних рынках в целом сложились нейтральными. Общее давление оказывает рост геополитической напряженности в мире. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США оказалось чуть ниже прогнозных 220 тыс. В пятницу выйдут первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь по еврозоне и США. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции "ТКС Холдинг", компании "Займер" (MOEX: ZAYM) и "Диасофт" (MOEX: DIAS) проведут заседания советов директоров, посвященные выплате дивидендов. Акционеры "Куйбышевазота" (MOEX: KAZT) на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов.

"В конце недели покупательская активность может быть невысокой. Вместе с тем уровень 2550 пунктов по индексу МосБиржи представляется надежной зоной поддержки. Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 ноября - 2550-2650 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи продолжил терять восстановление первой половины ноября, приближаясь к району 2500 пунктов. Ключевое влияние на котировки акций оказывают геополитическая напряженность и макростатистика. На фоне ослабления рубля и умеренного роста цен на нефть в небольшом "плюсе" торговались бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа".

Существенно хуже рынка после появления информации о допэмиссии (ВОСА состоится 26 декабря) выглядели акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-20,6%, до 1,353 рубля). Предварительно сообщалось, что SPO пройдет по цене 1,8 рубля за акцию, а объем привлечения составит 101 млрд руб., что предполагает 56,1 млрд новых акций к имеющимся 15,6 млрд акций. Также "Сегежа" раскрыла финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года: выручка выросла на 19%, OIBDA - на 23%, чистый убыток составил 14,9 млрд руб. Негативно чувствует себя и материнская АФК "Система", которая, вероятно, станет основным участником допэмиссии. Упали "префы" "Транснефти" на новостях о том, что комитет Госдумы по бюджету одобрил повышение до 40% налога на прибыль компании на 6 лет, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к финалу основных торгов снизился на фоне сохранения геополитической напряженности, а также новых антироссийских санкций США. Вечером, в частности, стало известно, что США ввели санкции против Газпромбанка, БКС банка и ряда других кредитных организаций, а также ряда занимающих руководящие должности лиц в ЦБ РФ.

Акции "Магнита" подросли после публикации данных по чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года по РСБУ в размере 34,8 млрд руб. против прибыли 0,56 млрд руб. годом ранее. Бумаги нефтяных компаний в четверг в целом поддерживали попытки роста цен на нефть. По "Транснефти" в четверг оправдались худшие ожидания: налог на прибыль компании на 6 лет был повышен до 40% в связи с ее монопольным положением, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок вновь подавал признаки возможного развития нисходящей коррекции, но в целом настроения перед публикацией в пятницу предварительных оценок деловой активности в Европе и США за ноябрь были спокойными. Российский рынок к концу дня остался в заметном "минусе" и продолжал отыгрывать обострение геополитической обстановки, которое может увести его к новым минимумам. Индекс МосБиржи подходит все ближе к годовому минимуму 2512 пунктов, индикатор РТС устоял немногим выше 800 пунктов и опустился до очередного самого низкого значения с марта 2022 года. На данный момент веских поводов для оптимизма у российских инвесторов нет: санкционное, геополитическое и монетарное давление на акции пока лишь нарастает, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, российский фондовый рынок проседает на фоне усиления геополитической напряженности и на ожиданиях по ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился сильно ниже 50-дневной экспоненциальной средней.

"Предполагаем, что поддержку индекс МосБиржи найдет на уровне 2540 пунктов, после чего возможно повышение до уровня сопротивления 2635 пунктов", - считает Керимханов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX подросли на 0,4-0,7%, CAC 40 просел на 0,1%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,6%).

На нефтяном рынке в четверг цены растут после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $73,95 за баррель (+1,6% и -0,7% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $69,89 за баррель (+1,7% и -0,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 85 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями. СМИ со ссылкой на властей Украины сообщают, что Россия могла нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Если сообщение подтвердится, это станет первым в истории боевым применением такого типа вооружений, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область баллистическими ракетами малой дальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это новой эскалацией конфликта.

Трейдеры также ожидают встречи ОПЕК+ 1 декабря, на которой ее страны могут отложить повышение добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Сегежа Групп" (-20,6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-9,1%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-6,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,9%).

Выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+6,4%), бумаги ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3,3%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+3%), бумаги ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,9%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,85 млрд рублей (из них 19,58 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 12,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,12 млрд рублей на "префы" "Транснефти").