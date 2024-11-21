Цены акций Target и ADR NIO, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Target Corp. и ADR NIO, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

"Акции Target упали в среду в стоимости на 21% на фоне публикации неутешительных результатов за 3К24. Компания также понизила годовой прогноз по скорректированной прибыли на акцию. В ближайшее время котировки, по нашей оценке, останутся под давлением", - указывают эксперты в обзоре.

"ADR NIO подешевели на премаркете на 2% после раскрытия компанией результатов за 3К24. Считаем, что давление на котировки продолжится в ближайшее время", - отмечают аналитики инвестбанка.

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