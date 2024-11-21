При текущих темпах инфляции нет сомнений в повышении ставки ЦБ РФ до 23% на декабрьском заседании - Альфа-банк

При текущих темпах инфляции нет сомнений в повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 23% на декабрьском заседании, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"Инфляция составила 0,37% н/н за 12-18 ноября, по состоянию на 18 ноября цены выросли на 0,79% с начала ноября, - подчеркивается в обзоре банка. - Ключевым фактором ускорения недельной инфляции - в предыдущую неделю цены выросли на 0,3% н/н - стал ускорившийся рост цен на продовольственные товары. При такой динамике цен по итогам ноября инфляция составит 1,2-1,5% м/м, и, по всей видимости, по итогам года показатель инфляции превысит 9,0% уровень. В таких условиях повышение ключевой ставки до 23% в декабря уже не подлежит сомнению, и существенно растет вероятность, что ЦБ РФ может пойти и на более жесткий шаг".

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