Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Ренессанс страхования"

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 155 рублей за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Группа "Ренессанс Страхование" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К24 и 9М24: чистая прибыль за 9М24 составила 4,5 млрд рублей (-53% г/г), инвестиционный портфель с начала года вырос на 12% и к концу 3К24 составил 204 млрд рублей, - пишут эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - В целом результаты за 3К24 и 9М24 соответствуют ожиданиям, на наш взгляд, учитывая динамику фондовых рынков в течение 3К24. По итогам 2024 года мы ожидаем прибыли на уровне около 7-8 млрд рублей. В 2025 году компания, как мы полагаем, может заработать рекордную прибыль, особенно в случае разворота ДКП (около 20 млрд рублей, по нашей оценке)".

Аналитики Альфа-банка считают текущие уровни интересными для формирования позиций в акциях "Ренессанс Страхования" на среднесрочную и долгосрочную перспективу - сейчас эта бумага торгуется с коэффициентом P/E 2025П на уровне 2,7х.

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