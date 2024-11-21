Рынок акций РФ после позитивного открытия торгов вернулся к снижению, индекс МосБиржи просел к 2580п

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг вернулся к снижению из-за геополитической напряженности и статистики об ускорении инфляции в России, сдерживающим фактором выступают подросшие металлы и нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $73 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2580 пунктов во главе с расписками Ozon (MOEX: OZON) (-4%) и бумагами "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2583,89 пункта (-0,5%), индекс РТС - 812,2 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составляет 100,2192 руб. (+18,44 копейки).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней). С начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта (п.п.), что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

Подешевели утром в четверг также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,3% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает ощущать негативное влияние геополитических факторов и сообщений о первых атаках западными ракетами по территории РФ. Рублевый индикатор МосБиржи стремится к поддержке 2580 пунктов и расположен недалеко от годового минимума 2512 пунктов. Долларовый РТС уже опустился до минимума с марта 2022 года и теперь смотрит на психологически важный уровень 800 пунктов.

Сдерживать продажи, однако, может близость важных технических значений по индексам МосБиржи и РТС, а также ожидания заявлений властей РФ в отношении сложившейся геополитической ситуации. Локальную поддержку настроениям также будут оказывать попытки роста цен на нефть и металлы.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, риски обновления минимумов года индексом МосБиржи остаются высокими.

Ситуация на фондовом рынке пока продолжает развиваться в негативном ключе, что связано со всплеском опасений по ставке ЦБ РФ, поддержанными слабыми данными Росстата по инфляции на прошлой неделе, что побуждает краткосрочных инвесторов открывать "короткие" позиции. В четверг волатильность на рынке может остаться высокой, а индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к снижению.

"Целевым видится диапазон 2550-2610 пунктов, риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ на фоне ухудшения видов на ключевую ставку остаются высокими", - считает эксперт.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что давление продавцов на рынке акций сохраняется на фоне геополитической напряженности и новых данных по инфляции в России, которые добавляют аргументов в пользу очередного повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в декабре.

Котировки Brent восстановились от уровня поддержки около $71 за баррель и сейчас торгуются вблизи $73 за баррель.

Кроме того, в среду вышли ноябрьские данные по бизнес-климату в России: показатель вырос с 5,3 до 5,5 пункта, достигнув нового локального максимума с августа, отмечают эксперты. Российский бизнес отмечает улучшение ситуации со спросом, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ. На этом фоне ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца обновили максимум с мая 2022 года. Также можно отметить, что доля обратившихся за кредитом предприятий выросла относительно октября. Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что также является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ накануне закрыл "гэп" от 6 ноября, когда акции взлетели на победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ситуация осложнилась вечером в среду, когда появились опять негативные данные по инфляции - годовой показатель вырос почти на 0,2 п.п., до около 8,6%. Особенно огорчает, что рост цен наблюдается одновременно со снижением рубля, что говорит о высокой вероятности продолжения девальвационных процессов, считает эксперт.

С другой стороны, рост инфляции и удешевление рубля выглядят логичными в конце года, когда экономика наводняется деньгами за счет выплат Минфина по годовым контрактам. В текущем году к этому добавился рост расходов бюджета. Однако в любом случае риски ужесточения ДКП Банком России выросли, и это будет препятствовать покупкам акций. Не исключено, что индекс МосБиржи покажет третье "дно" ниже предыдущих, под отметкой 2500 пунктов, полагает Антонов.

Акции "Сегежи Групп" (-8,3%) дешевеют в преддверии закрытой допэмиссии на 101 млрд руб. при текущей капитализации компании менее 19 млрд руб. Это сильно размоет долю миноритарных акционеров. Скорее всего, допэмиссию выкупит АФК "Система", возможно, вместе со своими "дочками", что ударит по их финансовому положению. Так что по-прежнему не рекомендуем покупать не только "Сегежу", но и бумаги АФК вместе с зависимыми компаниями, отметил эксперт компании "Алор брокер".

В США накануне снизился индекс Nasdaq (-0,1%) перед публикацией отчетности Nvidia, индекс S&P 500 не изменился, а Dow Jones (+0,3%) вырос впервые за 5 сессий.

Внимание инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп, пишет Market Watch.

По мнению аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса, если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $73,43 за баррель (+0,9% и -0,7% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $69,41 за баррель (+1% и -0,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 85 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Сегежи Групп" (-8,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,1%), бумаги ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%).

Выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+11%), бумаги ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,49 млрд рублей (из них 3,97 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,33 млрд рублей на расписки OZON).