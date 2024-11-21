Акции ПИКа в настоящее время непривлекательны для покупок - "Т-Инвестиции"

Акции "ГК ПИК" в настоящее время непривлекательны для инвестиций на фоне осторожной оценки перспектив рынка недвижимости в столичном регионе, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова.

"Девелопер перестал платить дивиденды и сократил объем публикуемой информации с начала геополитического конфликта 2022 года. Сейчас компания не обновляет информацию на своем сайте, не публикует операционные результаты и совсем не взаимодействует с инвесторами на рынке, что добавляет волатильность ее акциям", - отмечает эксперт.

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