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Главная / Мнения аналитиков / Инфляция и рубль будут мешать покупкам акций на рынке РФ - "Алор Брокер"
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21 ноября 2024 года 09:39
Инфляция и рубль будут мешать покупкам акций на рынке РФ - "Алор Брокер"
Данные по инфляции и ослабление рубля будут мешать покупкам акций на российском фондовом рынке, индекс Мосбиржи может уйти ниже 2500 пунктов, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Отечественные инвесторы в среду попытались откупить просадку предыдущего дня. В какое-то время индекс Мосбиржи рос более чем на процент, хотя значительную часть этого подъема обеспечило прикрытие "шортов". Однако распродажи возобновились, и по итогам дня индикатор просел на 1,3%, таким образом, как мы и ожидали, закрыв "гэп" от 6 ноября, когда акции взлетели на победе Дональда Трампа на президентских выборах. Ситуация осложнилась вечером, когда появились опять негативные данные по инфляции (годовой показатель вырос почти на 0,2 п.п. - до около 8,6%)", - пишет эксперт. Особенно огорчает, отмечает Антонов, что рост цен наблюдается одновременно со снижением рубля, что говорит о высокой вероятности продолжения девальвационных процессов. С другой стороны, указывает он, и рост инфляции, и удешевление рубля выглядят логичными в конце года, когда экономика наводняется деньгами за счет выплат Минфина по годовым контрактам. "В нынешнем году к этому добавился рост расходов бюджета. Однако в любом случае риски ужесточения денежно-кредитной политики Банка России выросли, и это будет препятствовать покупкам акций. Не исключаем увидеть третье "дно" ниже предыдущих, под отметкой 2500 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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