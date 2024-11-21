Инфляция и рубль будут мешать покупкам акций на рынке РФ - "Алор Брокер"

Данные по инфляции и ослабление рубля будут мешать покупкам акций на российском фондовом рынке, индекс Мосбиржи может уйти ниже 2500 пунктов, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Отечественные инвесторы в среду попытались откупить просадку предыдущего дня. В какое-то время индекс Мосбиржи рос более чем на процент, хотя значительную часть этого подъема обеспечило прикрытие "шортов". Однако распродажи возобновились, и по итогам дня индикатор просел на 1,3%, таким образом, как мы и ожидали, закрыв "гэп" от 6 ноября, когда акции взлетели на победе Дональда Трампа на президентских выборах. Ситуация осложнилась вечером, когда появились опять негативные данные по инфляции (годовой показатель вырос почти на 0,2 п.п. - до около 8,6%)", - пишет эксперт.

Особенно огорчает, отмечает Антонов, что рост цен наблюдается одновременно со снижением рубля, что говорит о высокой вероятности продолжения девальвационных процессов. С другой стороны, указывает он, и рост инфляции, и удешевление рубля выглядят логичными в конце года, когда экономика наводняется деньгами за счет выплат Минфина по годовым контрактам. "В нынешнем году к этому добавился рост расходов бюджета. Однако в любом случае риски ужесточения денежно-кредитной политики Банка России выросли, и это будет препятствовать покупкам акций. Не исключаем увидеть третье "дно" ниже предыдущих, под отметкой 2500 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает эксперт инвесткомпании.

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